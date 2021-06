Luciano Spalletti verrà presentato a Castel Volturno l' 8 luglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Come riferisce l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", il neo allenatore del Napoli,, dovrebbe essereufficialmente l'8: “De Laurentiis si aprirà mercoledì prossimo, dopodomani, in un albergo di Roma e giovedì 8, almeno per il momento, dovrebbe essere, da 764 giorni senza panchina, con dentro un biennio di motivazioni sedimentate nell’anima in attesa di poter ...

Commenta per primo Con Nuno Tavares sempre più lontano, il Napoli valuta altre opzioni per la fascia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport , la prima opzione diè Emerson Palmieri , che l'allenatore ha già avuto alla Roma e su cui resta l'interesse dell' Inter .Gli azzurri potrebbero rimpiazzarlo con Tutino , attaccante di rientro dal prestito alla Salernitana, il quale verrà valutato dadurante il ritiro estivo. PER LEGGERE TUTTE LE ...Sta per iniziare l'avventura sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “De Laurentiis si aprirà ...Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha scelto la data per la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti è da poco approdato ...