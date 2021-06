LIVE Sinner-Fucsovics 7-5 2-5, Wimbledon 2021 in DIRETTA: doppio break del magiaro! Serve per il secondo set (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 ARRIVA IL break! Quante occasioni sprecate dall’azzurro che continua a non trovare la prima… 40-AD GAME INFINITO SUL CAMPO 18! Gran risposta dell’ungherese. 40-40 Servizio e contropiede vincente dell’azzurro. 40-AD SECONDA PALLA break Fucsovics! 40-40 Altra risposta profonda sulla seconda e quinta parità. AD-40 Ace dell’azzurro. 40-40 Male Sinner anche in questo turno di servizio: rovescio lungo in uscita dal servizio. AD-40 Risposta lunga dell’ungherese. 40-40 Sinner continua a soffrire le variazioni del magiaro. AD-40 Scappa ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 ARRIVA IL! Quante occasioni sprecate dall’azzurro che continua a non trovare la prima… 40-AD GAME INFINITO SUL CAMPO 18! Gran risposta dell’ungherese. 40-40 Servizio e contropiede vincente dell’azzurro. 40-AD SECONDA PALLA! 40-40 Altra risposta profonda sulla seconda e quinta parità. AD-40 Ace dell’azzurro. 40-40 Maleanche in questo turno di servizio: rovescio lungo in uscita dal servizio. AD-40 Risposta lunga dell’ungherese. 40-40continua a soffrire le variazioni del magiaro. AD-40 Scappa ...

