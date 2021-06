L' abbraccio tra Vialli e Mancini è l' immagine più bella dei nostri Europei

(Di lunedì 28 giugno 2021) Quello traè stato undestinato a rimanere nella storia degli2021. Quando Federico Chiesa ha portato in vantaggio l’Italia contro l’Austria, le telecamere sono subito andate a cercare la panchina dell’Italia. Dalla zona della tribuna più vicina al campo, quella dove siede lo staff, si è visto Gianlucacorrere sul terreno di gioco, superare le barriere e urlare la sua gioia allargando le braccia verso Roberto, stringendosi in unfraterno che ha significati profondi. Il primo è quello dell’amicizia, quella vera, ...

I due ex-compagni stretti in un abbraccio fraterno come ai tempi della Sampdoria, un'amicizia vera che ha significati profondi ...