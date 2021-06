La difficile situazione della Chiesa cattolica in Eritrea (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo autoritario di Asmara ha messo nel mirino scuole e strutture sanitarie cattoliche, con impatti sociali fortemente negativi per il Paese. Il deputato leghista Vito Comencini dice cosa dovrebbe fare l'Italia in supporto dei missionari. Vito Comencini: «Perché è importante aiutare i missionari cattolici in Eritrea e Niger» Non si arresta la pressione del governo eritreo sulla Chiesa cattolica. Come riferito dalla testata americana Crux, i vescovi locali stanno protestando per l'ulteriore giro di vite imposto dal governo autoritario di Asmara. Nel dettaglio, si sono recentemente verificate nuove confische e chiusure di scuole ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo autoritario di Asmara ha messo nel mirino scuole e strutture sanitarie cattoliche, con impatti sociali fortemente negativi per il Paese. Il deputato leghista Vito Comencini dice cosa dovrebbe fare l'Italia in supporto dei missionari. Vito Comencini: «Perché è importante aiutare i missionari cattolici ine Niger» Non si arresta la pressione del governo eritreo sulla. Come riferito dalla testata americana Crux, i vescovi locali stanno protestando per l'ulteriore giro di vite imposto dal governo autoritario di Asmara. Nel dettaglio, si sono recentemente verificate nuove confische e chiusure di scuole ...

