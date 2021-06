Il design personalizzabile di Jil Sander

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lucie Meier e Luke Meier, coppia inossidabile dalla duplice visione, creativa e stilistica e anche commerciale e visionaria moderna, guidano la Maison Jilin questa stagione di ripresa. L'attitudine estetica del brand guarda nuovi modi di vestire con personalità, anzi, cerca le personalità da vestire. Chiaramente, le proposte in guardaroba sono precise e intelligenti allo scopo, con una spiccata sensibilità per ilsul corpo, asciutto e verticale viceversa anche fluido e rilassato ma sempre composto. L'immaginazione relegata al singolo fa poi abbinare i pezzi fra loro e lavora su dettagli ed accessori, in modo da poter trasformare le divise ...