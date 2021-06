F1 | promossi e bocciati GP Stiria | Verstappen dominante | Norris non sbaglia un colpo Deludono Ocon e Vettel

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il Gran Premio di2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, è andato in archivio nella giornata di ieri con il successo schiacciante di Maxalla guida della Red Bull davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Buona rimonta delle Ferrari, comunque doppiate, con la sesta piazza di Carlos Sainz e la settima di Charles Leclerc. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio ied idel Gran Premio di2021 di Formula 1.Max: Dominatore assoluto del weekend. Mette le cose in chiaro sin dalle ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: I promossi e bocciati del GP di Assen ??????????? #MotoGP | #DutchGP - Eurosport_IT : I promossi e bocciati del GP di Assen ??????????? #MotoGP | #DutchGP - ADan004 : @neap_psycho 'È domenica, quindi facile.' ?? Mi pare una domanda alla Catalano tipo 'Cari ragazzi, è meglio essere p… - MaxBrischi : Promossi: #Spinazzola ??, #Chiesa , #Pessina, #Donnarumma Bocciati: #Immobile , #Verratti , #Insigne, #Berardi #ITALIAUSTRIA #ITAAUT #ITA - FusionFai : @vanabeau Meglio rimanere promossi a giugno piuttosto che bocciati a settembre. -

Ultime Notizie dalla rete : promossi bocciati

Milano Finanza

Da sport.sky.it tifosi francia Percorrere oltre mille km per poi accorgersi... di aver confuso città. È la curiosa avventura capitata a sei tifosi transalpini, partiti dalla Francia per seguire l'...Tornano ia scuola. E l'effetto di due anni pandemia, dopo i tutti -nel 2020, si fa sentire negli scrutini. Crescono i rimandati e soprattutto chi deve ripetere l'anno perché sparito dal ...Dopo il “tutti promossi” del 2020, sono venute a galla le lacune accumulate. «Ma chi si è impegnato è stato premiato» ...Le Yamaha dominano con Vinales primo davanti a Quartararo, ma è veloce anche Rossi, nono. Terzo c'è Pol Espargaro con la Honda, mentre Marquez dovrà passare dalla Q1, così come Bagnaia. L'unica Ducati ...