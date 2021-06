Beautiful anticipazioni 29 giugno 2021, Quinn infierisce su Brooke (Di lunedì 28 giugno 2021) A villa Forrester tutti sono sconvolti dal video del bacio tra Bill e Brooke e nel corso della puntata di Beautiful del 29 giugno 2021 Quinn non perde l’occasione di puntare nuovamente il dito contro la Logan, non accusandola di quello che ha fatto, ma sostenendo che ha perso suo marito una volta per tutte e che ora Ridge sta correndo più velocemente che può per fermare Shauna prossima a lasciare la città. Inoltre afferma che la Fulton non lo deluderà e potrà farlo felice, in quanto il suo amore per lui è sincero. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ecco quanto guadagnano gli attori di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) A villa Forrester tutti sono sconvolti dal video del bacio tra Bill ee nel corso della puntata didel 29non perde l’occasione di puntare nuovamente il dito contro la Logan, non accusandola di quello che ha fatto, ma sostenendo che ha perso suo marito una volta per tutte e che ora Ridge sta correndo più velocemente che può per fermare Shauna prossima a lasciare la città. Inoltre afferma che la Fulton non lo deluderà e potrà farlo felice, in quanto il suo amore per lui è sincero. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ecco quanto guadagnano gli attori di ...

