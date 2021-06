Ascolti tv 27 giugno, bene Domenica In che chiude con le lacrime di Mara Venier (Di lunedì 28 giugno 2021) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 27 giugno 2021? In prima serata Rai 1 ha reso visibile la partita degli Europei con la sfida degli ottavi di finale tra Belgio e Portogallo. Nel Preserale non trova ostacoli Reazione a catena mentre nel DayTime è stata trasmessa l'ultima puntata di Domenica In. Ascolti TV ieri 27 giugno, Belgio-Portogallo con quasi 8 milioni Rai 1 ha attirato una buona fetta di spettatori grazie alla sfida degli Euro 2020 tra Belgio e Portogallo, terminata con la disfatta della squadra in cui gioca anche Cristiano Ronaldo. A seguire questa partita sono stati quasi 8 milioni di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 28 giugno 2021) Come sono andati glitv di ieri 272021? In prima serata Rai 1 ha reso visibile la partita degli Europei con la sfida degli ottavi di finale tra Belgio e Portogallo. Nel Preserale non trova ostacoli Reazione a catena mentre nel DayTime è stata trasmessa l'ultima puntata diIn.TV ieri 27, Belgio-Portogallo con quasi 8 milioni Rai 1 ha attirato una buona fetta di spettatori grazie alla sfida degli Euro 2020 tra Belgio e Portogallo, terminata con la disfatta della squadra in cui gioca anche Cristiano Ronaldo. A seguire questa partita sono stati quasi 8 milioni di ...

