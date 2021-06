Un museo umano che prende vita al tramonto: a Fuori Programma 2021 arriva Balletto Civile con M.A.D., il 28 e 29 giugno a Roma (Di domenica 27 giugno 2021) Un “museo umano” che prende vita al tramonto nel cuore del Parco Alessandrino Fuori Programma Festival internazionale di danza contemporanea VI edizione (fino al 15 luglio) presenta Balletto Civile M.A.D. Vincitore del Premio Rete Critica 2020 28 e 29 giugno, ore 20,15 Parco Alessandrino – Roma Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 19, da un incontro dal titolo Una notte al museo/speciale MAD e sarà seguito, alle ore 22, da un incontro di discussione sullo spettacolo. Entrambi gli ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 giugno 2021) Un “” chealnel cuore del Parco AlessandrinoFestival internazionale di danza contemporanea VI edizione (fino al 15 luglio) presentaM.A.D. Vincitore del Premio Rete Critica 2020 28 e 29, ore 20,15 Parco Alessandrino –Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 19, da un incontro dal titolo Una notte al/speciale MAD e sarà seguito, alle ore 22, da un incontro di discussione sullo spettacolo. Entrambi gli ...

Advertising

luigibignami : 'Il fossile di 'Uomo drago' potrebbe sostituire i Neanderthal come nostro parente più stretto' Un antico fossile um… - 0Cicerone : RT @MuseoArcheoCa: È arrivata l'#estate!!!????? Al Museo ci lasciamo catturare dai reperti che ci ricordano la bella stagione ?? e per noi est… - francy_0207 : RT @MuseoArcheoCa: È arrivata l'#estate!!!????? Al Museo ci lasciamo catturare dai reperti che ci ricordano la bella stagione ?? e per noi est… - effe_news : Un museo umano che prende vita al tramonto: a FUORI PROGRAMMA 2021 arriva BALLETTO CIVILE con M.A.D., il 28 e 29/06… - ardigiorgio : RT @lanavediteseoed: «Bella amplificazione del tema del primo libro: interrogazione sulla difficoltà per ogni essere umano di capire quale… -