San Papa Giovanni XXIII torna in Val di Scalve con il monumento di Tomaso Pizio (Di domenica 27 giugno 2021) Sabato 3 luglio tornano in Val di Scalve due personaggi particolarmente amati da queste parti. Il Diario di Papa Giovanni XXIII racconta del suo particolare rapporto con questo territorio e della sua gente della montagna bergamasca. Per diverse estati il sacerdote, poi Vescovo e Papa vi soggiornò nella casa Bonicelli, proprio davanti alla Parrocchiale di Vilminore. Racconta delle sue passeggiate in montagna e perfino la traversata del Passo della Manina fino a Lizzola. Descrive la sua ammirazione per gli scalvini laboriosi e come rimase stupito della grande partecipazione della gente alle ...

