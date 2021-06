Rapina a mano armata in un supermercato a Battipaglia | è caccia a due banditi

Advertising

TestaVolpe : @antoalicastro @MilanoFinanza 12% su 250 milioni è una rapina a mano armata - salernonotizie : Rapina a mano armata in un supermercato, bottino di circa mille euro - CanesiCarlo : @redback81 Le fonti dicono era uno spacciatore delinquente ?? potrei citarne una lista lunga lunga. - AntoDamiano1996 : @mattiamaestri46 Avremmo subito una rapina a mano armata. Evidentemente ci speravano... - DenverCartoons : RT @dario_head: La rapina a mano armata più riuscita della storia sarà sempre la spremuta d’arancia al bar -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina mano

... dove due malviventi col volto coperto da cappuccio, mascherina e guanti hanno fatto irruzione all'interno di un supermercato (ex Maxifutura ), situato in Largo Sant'Anna, per compiere una. Le ...Tempo di Lettura: 1 minuto BATTIPAGLIA . Rapinato, poco prima dell'orario di chiusura, un supermercato di Largo Sant'Anna a Battipaglia. Due persone, con il volto coperto da mascherina e cappuccio e ...Ventenne preso dai carabinieri: è accusato di aver minacciato e poi rubato gli occhiali a un ragazzo in pieno centro ...Momenti di paura per Kentavious Caldwell–Pope. Come riportato da TMZ, il giocatore è stato vittima di una rapina a mano armata. Un furto andato in scena giovedì 17 giugno. L’episodio sarebbe avvenuto ...