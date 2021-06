Il rave non autorizzato con centinaia di no mask vicino a Codogno: “In paese due focolai di variante Delta” (Di domenica 27 giugno 2021) “Un migliaio” di giovani si sono dati appuntamento a Maleo, comune tra il Lodigiano e il Cremonese, dove nel corso della settimana si era verificato il sospetto di un focolaio Covid di variante Delta. Il rave party, non autorizzato, è iniziato sabato sera ed è ancora in corso: “I ragazzi si stanno allontanando alla spicciolata”, fanno sapere i carabinieri che insieme alla polizia presidiano l’area per evitare possibili incidenti. “Quando si potrà intervenire in sicurezza cercheremo di identificare gli organizzatori di questo evento” che non ha rispettato le norme anti Covid. I giovani si sono dati ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) “Un migliaio” di giovani si sono dati appuntamento a Maleo, comune tra il Lodigiano e il Cremonese, dove nel corso della settimana si era verificato il sospetto di uno Covid di. Ilparty, non, è iniziato sabato sera ed è ancora in corso: “I ragazzi si stanno allontanando alla spicciolata”, fanno sapere i carabinieri che insieme alla polizia presidiano l’area per evitare possibili incidenti. “Quando si potrà intervenire in sicurezza cercheremo di identificare gli organizzatori di questo evento” che non ha rispettato le norme anti Covid. I giovani si sono dati ...

