Il (quasi) bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, i due insieme in Puglia per Battiti Live (Di domenica 27 giugno 2021) Ormai non ci sono più dubbi sulla frequentazione in corso tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dopo quel “Bravissimo, amore mio” scritto dal vincitore del GF Vip per complimentarsi con il ballerino che ha conseguito il diploma, da Instagram Stories arrivano novità. Zorzi è in vacanza in Puglia, per un motivo ben preciso: è andato lì a seguite Batti Live, lo show musicale in cui Stanzani fa parte del corpo di ballo, sua nuova esperienza televisiva dopo il lancio con Amici di Maria De Filippi. Dalle storie dell’influencer ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Ormai non ci sono più dubbi sulla frequentazione in corso tra. Dopo quel “Bravissimo, amore mio” scritto dal vincitore del GF Vip per complimentarsi con il ballerino che ha conseguito il diploma, da Instagram Stories arrivano novità.è in vacanza in, per un motivo ben preciso: è andato lì a seguite Batti, lo show musicale in cuifa parte del corpo di ballo, sua nuova esperienza televisiva dopo il lancio con Amici di Maria De Filippi. Dalle storie dell’influencer ...

Advertising

Valeria23028863 : @Samy85783587 Ancora dopo il video quasi porno continuano a fissarsi con il bacio.Hanno fatto di peggio, come posso… - fanpage : Ormai la relazione tra i due è confermata da video e foto. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani immortalati così a… - andreastoolbox : Il (quasi) bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, i due insieme in Puglia per Battiti Live… - glooit : Il (quasi) bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, i due insieme in Puglia per Battiti Live leggi su Gloo… - yoongisottonaa : ti lascia un bacio sulle labbra quasi sfiorandole e entra nel tuo appartamento, si toglie la giacca di pelle e la l… -