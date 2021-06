F1 GP Stiria 2021, Gasly: “Non importa chi ha sbagliato tra me e Leclerc” (Di domenica 27 giugno 2021) “Dopo un weekend come questo è deludente essere fuori dopo una curva. Non importa chi ha sbagliato tra me e Leclerc, quel contatto ha compromesso la gara di entrambi”. Lo ha dichiarato Pierre Gasly ai microfoni di Sky Sport dopo il GP di Stiria. “Non pensavo ad un contatto, ma la gomma è scoppiata e ci è costato la gara. Non mi interessa ascoltare la versione di Leclerc, ciò che conta è che oggi non farò punti ed è la cosa che mi dispiace di più” ha concluso il pilota dell’Alpha Tauri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Dopo un weekend come questo è deludente essere fuori dopo una curva. Nonchi hatra me e, quel contatto ha compromesso la gara di entrambi”. Lo ha dichiarato Pierreai microfoni di Sky Sport dopo il GP di. “Non pensavo ad un contatto, ma la gomma è scoppiata e ci è costato la gara. Non mi interessa ascoltare la versione di, ciò che conta è che oggi non farò punti ed è la cosa che mi dispiace di più” ha concluso il pilota dell’Alpha Tauri. SportFace.

