Caruso-Cilic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di domenica 27 giugno 2021) Salvatore Caruso sfiderà Marin Cilic al primo turno di Wimbledon 2021. Ostacolo proibitivo per il tennista di Avola, che affronta uno dei tennisti più in forma del momento. Come se non bastasse, il croato è anche molto esperto sull’erba come testimonia la finale di Wimbledon raggiunta nel 2017. Non l’avversario migliore per interrompere la striscia di sconfitte consecutive al primo turno per Caruso. Il match andrà in scena martedì 29 giugno, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Salvatoresfiderà Marinal primo turno di. Ostacolo proibitivo per il tennista di Avola, che affronta uno dei tennisti più in forma del momento. Come se non bastasse, il croato è anche molto esperto sull’erba come testimonia la finale diraggiunta nel 2017. Non l’avversario migliore per interrompere la striscia di sconfitte consecutive al primo turno per. Il match andrà in scena martedì 29 giugno, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport ...

Advertising

sportface2016 : #Wimbledon 2021, come e quando seguire il match #Caruso-#Cilic in diretta - Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: Primi turni ???? a #Wimbledon Berrettini ????vs Pella ???? Sinner ???? vs Fucsovics ???? Sonego ????vs P.Sousa ???? Fognini ????vs Ram… - DarioPuppo : Firmerei per 7 vittorie ???? al maschile al primo turno di #Wimbledon Berrettini (7) Pella Sinner (19) Fucsovics Son… - Game_Set_Match_ : RT @GeorgeSpalluto: Primi turni ???? a #Wimbledon Berrettini ????vs Pella ???? Sinner ???? vs Fucsovics ???? Sonego ????vs P.Sousa ???? Fognini ????vs Ram… - MarklivyMonica : RT @WeAreTennisITA: Wimbledon, il 1° turno degli italiani: Berrettini ?? Pella Sinner ?? Fucsovics Sonego ?? P.Sousa Fognini ?? Ramos Musetti… -