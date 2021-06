Alvino: "Le chiamate perfette del VAR ad Euro 2020 sono una goduria per chi ama il calcio pulito ed onesto" (Di domenica 27 giugno 2021) Il giornalista Carlo Alvino ha commentato così su Twitter il perfetto utilizzo del VAR durante la fase iniziale di Euro 2020. Ecco quanto evidenziato: "Le chiamate perfette del Var così come è accaduto ieri e oggi a Euro 2020 sono una goduria per chi ama il calcio pulito ed onesto. E soprattutto sono la migliore risposta alla fronda anti Var giurassica e faziosa formata da sedicenti opinionisti e finti appassionati". IL POST: Le chiamate ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Il giornalista Carloha commentato così su Twitter il perfetto utilizzo del VAR durante la fase iniziale di. Ecco quanto evidenziato: "Ledel Var così come è accaduto ieri e oggi aunaper chi ama iled. E soprattuttola migliore risposta alla fronda anti Var giurassica e faziosa formata da sedicenti opinionisti e finti appassionati". IL POST: Le...

