Seconda tragedia nautica in una settimana: 22enne muore travolto da un'imbarcazione di turisti (Di sabato 26 giugno 2021) Un'altra tragedia che rimanda, inevitabilmente, a quanto successo a Garda. Nell'incidente perde la vita sul colpo uno studente 22enne. Feriti in modo lieve gli altri due, ma sono attualmente sotto choc Un'altra tragedia si consuma nelle acque dolci italiane. Questa volta sul lago di Como, dove tre amici universitari comaschi, mentre si trovavano al largo su un motoscafo a prendere il sole, sono stati travolti da una imbarcazione con a bordo un gruppo di turisti belgi. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente, avvenuto verso le 16.30 circa nel lago dinanzi a Lenno.

