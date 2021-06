Qualifiche Gp Stiria: Verstappen ancora in pole (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen ottiene la sua sesta pole position in carriera nelle Qualifiche del Gp di Stiria. Secondo posto per Bottas (partirà quinto) seguito da Hamilton. La FIA vuole rallentare i pit stop Qualifiche Gp Stiria: cosa è successo? Le Qualifiche del gran premio austriaco hanno incoronato Max Verstappen come leader del sabato. Il pilota olandese della Red Bull ha messo a segno la sua sesta pole in carriera, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta in Francia. L’olandese partirà dalla prima casella grazie al suo tempo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) Maxottiene la sua sestaposition in carriera nelledel Gp di. Secondo posto per Bottas (partirà quinto) seguito da Hamilton. La FIA vuole rallentare i pit stopGp: cosa è successo? Ledel gran premio austriaco hanno incoronato Maxcome leader del sabato. Il pilota olandese della Red Bull ha messo a segno la sua sestain carriera, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta in Francia. L’olandese partirà dalla prima casella grazie al suo tempo di ...

