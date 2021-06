Preoccupa la variante Delta: Sydney in lockdown per due settimane (Di sabato 26 giugno 2021) Inizia a far paura la variante Delta nel mondo e così alcuni paesi corrono ai ripari prima che esploda il contagio. Scatta il lockdown a Sydney. A partire da ieri, venerdì 25 giugno, e per almeno due settimane nella città australiana tornano misure restrittive a causa della variante Delta. lockdown a Sydney A Sydney sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 giugno 2021) Inizia a far paura lanel mondo e così alcuni paesi corrono ai ripari prima che esploda il contagio. Scatta il. A partire da ieri, venerdì 25 giugno, e per almeno duenella città australiana tornano misure restrittive a causa dellasono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Corriere : «Timori per i non vaccinati, se la variante Delta si diffonde rischiamo molti decessi» - CorriereCitta : La variante Delta preoccupa l'Italia, rischio nuovi lockdown e zone rosse mirate #LockDown #Variante #Delta… - pupastrella : @88AliceC @therealkris96 @OrgoglioItalico @giosimpforniall @wojak0 Fake! Per saperne di più ho anche seguito la con… - ViViCentro : L’Italia sembra iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. Gli ospedali iniziano a svuotarsi, mentre l’indice de… - morry74 : Covid, tutta Italia in zona bianca da lunedì, ma preoccupa variante Delt... -