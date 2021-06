Pensioni giornalisti, l’Inps pronto ad assorbire l’Inpgi (Di sabato 26 giugno 2021) L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani potrebbe essere assorbito dall’Inps Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, potrebbe essere assorbito dall’Inps. A dirlo il presidente dell’Inps Pasquale Tridico nel corso di una audizione alla Commissione Enti gestori. Tridico ha infatti riferito che l’Inps sarebbe in grado di assorbire l’Inpgi proprio come in passato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 26 giugno 2021) L’Istituto nazionale di previdenza deiitaliani potrebbe essere assorbito dalInpgi, l’Istituto nazionale di previdenza deiitaliani, potrebbe essere assorbito dal. A dirlo il presidente delPasquale Tridico nel corso di una audizione alla Commissione Enti gestori. Tridico ha infatti riferito chesarebbe in grado diproprio come in passato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GigiPadovani : Purtroppo la dirigenza Inpgi e Fnsi non hanno un vero piano di salvataggio delle pensioni dei giornalisti : prevedo… - alucaroni : Nannicini: l'Inps e' pronta ad assorbire l'Inpgi come ha gia' fatto con altre gestioni in passato, anche con i nece… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: I vertici dell’Istituto di previdenza dei giornalisti #Inpgi si giocano l’ultima carta per evitare il commissariamento… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: I vertici dell’Istituto di previdenza dei giornalisti #Inpgi si giocano l’ultima carta per evitare il commissariamento… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: I vertici dell’Istituto di previdenza dei giornalisti #Inpgi si giocano l’ultima carta per evitare il commissariamento… -