Advertising

LPincia : RT @MediasetTgcom24: Incidenti stradali, morti due giovani bresciani: 4 persone gravi #brescia - infoitinterno : Incidenti stradali, Sforza: 'Preoccupante aumento negli ultimi 2 mesi' - retewebitalia : Eurostat: l’Italia tra i Paesi con un numero di morti per incidenti stradali al di sopra della media europea -… - Marco_chp1 : RT @rep_milano: Incidenti stradali: 2 giovani bresciani morti in galleria - zazoomblog : Incidenti stradali: 2 giovani morti in galleria a Iseo (Brescia). Quattro persone gravemente ferite - #Incidenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali

, 24enne morto ad Oristano/ Caos sull'A4 dopo maxi tamponamento Al momento, come da report ufficiale dell'ISS, l'istituto superiore di sanità, la variante Delta è al 16.8% dei casi ...Un ragazzo di 29 anni ed una ragazza di 27 sono morti in un incidente avvenuto nella notte all'interno di una galleria a Iseo, nel Bresciano. I giovani si sono scontrati frontalmente con la loro auto ...Un ragazzo di 14 anni è morto questa notte a causa di un grave incidente stradale avvenuto questa notte in via Colle Caldara a Velletri, in ...Incidente mortale nella notte a Velletri, in via Colle Caldara, vicino Roma. Altre due vittime sulle strade in Lombardia (ANSA) ...