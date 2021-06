Incidente lago di Garda, Greta è morta per annegamento. Agli atti un video dei tedeschi (Di sabato 26 giugno 2021) Aveva varie fratture sul corpo, ma è morta per annegamento Greta Nedrotti, la 25enne che sabato scorso era su una barca ferma sul lago di Garda con l’amico Umberto Garzarella, 37enne, morto anche lui, ed è stata travolta da un motoscafo guidato da due 52enni tedeschi. La donna ha riportato numerose fratture, ma il decesso è avvenuto per annegamento. Greta è stata recuperata dopo 12 ore a cento metri di profondità. Agli atti dell’inchiesta intanto è finito un video dell’arrivo del motoscafo guidato dai ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) Aveva varie fratture sul corpo, ma èperNedrotti, la 25enne che sabato scorso era su una barca ferma suldicon l’amico Umberto Garzarella, 37enne, morto anche lui, ed è stata travolta da un motoscafo guidato da due 52enni. La donna ha riportato numerose fratture, ma il decesso è avvenuto perè stata recuperata dopo 12 ore a cento metri di profondità.dell’inchiesta intanto è finito undell’arrivo del motoscafo guidato dai ...

Advertising

repubblica : ?? Lago di Garda, il video che riprende i tedeschi sul motoscafo dopo l’incidente: uno non si regge in piedi e cade… - Tg3web : In un video acquisito agli atti dell'inchiesta sull'incidente sul lago di Garda costato la vita a una coppia di gio… - SILVIALUCISANO : RT @HuffPostItalia: Incidente lago di Garda, Greta è morta per annegamento. Agli atti un video dei tedeschi - isadoralarosa : RT @ilfattovideo: Incidente Lago di Garda, uno dei due turisti tedeschi non si regge in piedi e cade in acqua: il video dopo la fuga https:… - Piergiulio58 : Incidente sul lago di Garda, Greta Nedrotti è morta per annegamento - Rai News ALTRO CHE FARLI TORNARE IN GERMANIA… -