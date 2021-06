F.1: Hamilton 'Red Bull più veloce ma magari pioverà' (Di sabato 26 giugno 2021) Il campione del mondo "Sarei sorpreso di superare Verstappen in gara" SPIELBERG (AUSTRIA) - "Complimenti a Verstappen che è stato velocissimo in questo weekend. Io ho dato tutto ma non è stata la mia ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Il campione del mondo "Sarei sorpreso di superare Verstappen in gara" SPIELBERG (AUSTRIA) - "Complimenti a Verstappen che è stato velocissimo in questo weekend. Io ho dato tutto ma non è stata la mia ...

