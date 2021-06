ATP Eastbourne, Sonego piegato al tiebreak: de Minaur vince la finale (Di sabato 26 giugno 2021) Lorenzo Sonego perde la finale dell’ATP 250 di Eastbourne cedendo al tiebreak del 3° set contro l’australiano Alex De Minaur L’Italia non riesce a ripetersi in terra inglese: nell’ATP Eastbourne, Lorenzo Sonego viene sconfitto in finale da Alex de Minaur, arrendendosi soltanto al terzo set e nel tiebreak decisivo con l’australiano che completa la rimonta dopo lo svantaggio di un set. Match divertente ed equilibrato in quel di Eastbourne: i due tennisti non si risparmiano in alcun colpo ed è quasi ... Leggi su zon (Di sabato 26 giugno 2021) Lorenzoperde ladell’ATP 250 dicedendo aldel 3° set contro l’australiano Alex DeL’Italia non riesce a ripetersi in terra inglese: nell’ATP, Lorenzoviene sconfitto inda Alex de, arrendendosi soltanto al terzo set e neldecisivo con l’australiano che completa la rimonta dopo lo svantaggio di un set. Match divertente ed equilibrato in quel di: i due tennisti non si risparmiano in alcun colpo ed è quasi ...

