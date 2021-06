Sicurezza, controlli in zona baretti: identificate 42 persone (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti”, del lungomare Caracciolo e di via Partenope, a Napoli, dove hanno identificato 42 persone. Inoltre, in via Riviera di Chiaia i poliziotti hanno identificato e denunciato G.V., 51enne napoletano già sottoposto a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), perché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e poiché inosservante agli obblighi del provvedimento cui è sottoposto. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuatonelladei “”, del lungomare Caracciolo e di via Partenope, a Napoli, dove hanno identificato 42. Inoltre, in via Riviera di Chiaia i poliziotti hanno identificato e denunciato G.V., 51enne napoletano già sottoposto a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), perché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e poiché inosservante agli obblighi del provvedimento cui è sottoposto. L'articolo proviene da ...

