Sardegna, salva due ragazze in mare, poi muore per un attacco cardiaco (Di venerdì 25 giugno 2021) Sardegna, salva due ragazze in mare, poi muore per un attacco di cuore È morto per arresto cardiaco il bagnante di 65 anni che ha salvato due ragazze in Sardegna, a Marina di Arbus: le giovani donne stavano per affogare in mare in uno dei tratti di costa più pericolosi dell’Isola. Nonostante diversi tentativi di rianimazione e l’arrivo dell’elisoccorso, dopo il salvataggio l’uomo ha perso la vita. Secondo le prime testimonianze, il 65enne non ha esitato a buttarsi in acqua non appena ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021)duein, poiper undi cuore È morto per arrestoil bagnante di 65 anni che hato duein, a Marina di Arbus: le giovani donne stavano per affogare inin uno dei tratti di costa più pericolosi dell’Isola. Nonostante diversi tentativi di rianimazione e l’arrivo dell’elisoccorso, dopo iltaggio l’uomo ha perso la vita. Secondo le prime testimonianze, il 65enne non ha esitato a buttarsi in acqua non appena ha ...

Advertising

rtl1025 : ?? 65enne salva due giovanissime ragazze che stavano per affogare in #Sardegna. Ma poi, forse per la fatica, è morto… - Idl3 : RT @SardiniaPost: ?? Un gesto eroico lungo la Costa Verde Dua ragazzine erano in grave difficoltà tra le onde della Marina di Arbus quando… - Marialuisamean1 : ?????? Si tuffa in mare e salva figlia e nipote, 65enne muore in Sardegna - VanyCossu2 : RT @rtl1025: ?? 65enne salva due giovanissime ragazze che stavano per affogare in #Sardegna. Ma poi, forse per la fatica, è morto per arrest… - fanpage : L’uomo, dopo essersi tuffato per aiutare le due giovani in difficoltà, ha avuto un malore ed è deceduto per arresto… -