Renzi: “Dopo sconfitta al referendum dovevo lasciare politica” (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo la sconfitta al referendum costituzionale “dovevo andarmene, dal punto di vista personale ho fatto malissimo a rimanere in politica, avevo già la valigia pronta per gli Stati Uniti”. Matteo Renzi, leader di Italia, risponde così ad una domanda sul referendum istituzionale del 2016 a ‘Belve’ in onda questa sera su Raidue. Tra i temi, si parla anche dell’avvicendamento al governo con Enrico Letta nel 2014. “Non avevo nessun tipo di rivalsa verso Letta. Ho pensato che stesse facendo una figuraccia, ho pensato che di fronte alle Istituzioni non si scherza. Lì, in quel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021)laalcostituzionale “andarmene, dal punto di vista personale ho fatto malissimo a rimanere in, avevo già la valigia pronta per gli Stati Uniti”. Matteo, leader di Italia, risponde così ad una domanda sulistituzionale del 2016 a ‘Belve’ in onda questa sera su Raidue. Tra i temi, si parla anche dell’avvicendamento al governo con Enrico Letta nel 2014. “Non avevo nessun tipo di rivalsa verso Letta. Ho pensato che stesse facendo una figuraccia, ho pensato che di fronte alle Istituzioni non si scherza. Lì, in quel ...

