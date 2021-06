LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: Ferrari indietro, ma solida sul passo. Alle 15.00 le FP2 (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’OLANDA DI MOTOGP Alle 9.55 E 14.10 LA CRONACA DELLE FP1 DI F1: BENE LA Ferrari SUL passo RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP Stiria 2021 ORARI QUALIFICHE SABATO 26 GIUGNO E PROGRAMMA TV8 12.40: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 15.00 per la FP2, un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.37: Da questo turno, tuttavia, si è potuto evincere come le qualifiche saranno particolarmente tirate e vista anche la lunghezza della pista c’è da ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’OLANDA DI MOTOGP9.55 E 14.10 LA CRONACA DELLE FP1 DI F1: BENE LASULRISULTATI E CLASSIFICA FP1 GPORARI QUALIFICHE SABATO 26 GIUGNO E PROGRAMMA TV8 12.40: E’ tutto per questa. Appuntamento15.00 per la FP2, un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.37: Da questo turno, tuttavia, si è potuto evincere come le qualifiche saranno particolarmente tirate e vista anche la lunghezza della pista c’è da ...

