Israele sì, Palestina no: la storia della Coca Cola che fa personalizzare la bottiglia solo con alcune parole (Di venerdì 25 giugno 2021) Siamo sul sito ufficiale di Coca Cola ed è possibile personalizzare una bottiglia con lo sfondo preferito – tra cui anche il rainbow per il mese del Pride – e una scritta. Già dall'inizio della settimana hanno cominciato ad accumularsi sul web una serie di tweet che segnalano come, per esempio, "Israel" sia accettato dalla barra che permette di inserire la scritta e "Palestine" non lo sia. Da quel momento si è iniziato a provare con una serie di parole per vedere quali fossero accettate e quali no e il risultato – che, provando ora, può essere cambiato per via di aggiornamenti proprio in ...

