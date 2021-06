Il pronto soccorso a Gemona non riapre | i Comitati | ' Otto mesi senza | ora basta'

Advertising

regionepiemonte : Le Asl del Piemonte sono state autorizzate alla riconversione di tutti i #Covid-hospital affinchè possano ritornare… - COVIDbot_ITA : RT @regionepiemonte: Le Asl del Piemonte sono state autorizzate alla riconversione di tutti i #Covid-hospital affinchè possano ritornare al… - Carlos42768084 : RT @regionepiemonte: Le Asl del Piemonte sono state autorizzate alla riconversione di tutti i #Covid-hospital affinchè possano ritornare al… - ottopagine : Nocera, aggressione al pronto soccorso: direttore atteso per prossima settimana #NoceraInferiore - ilo_ak : RT @regionepiemonte: Le Asl del Piemonte sono state autorizzate alla riconversione di tutti i #Covid-hospital affinchè possano ritornare al… -

Ultime Notizie dalla rete : pronto soccorso

Il 'no' alla riapertura dela Gemona. Delusione e amarezza. Questi i sentimenti dei Comitati di Gemona a fronte della risposta della Regione sulla mancata riapertura del Punto di primo intervento (Ppi) dell'...La donna, ottantasette anni, aveva ustioni sul 90% del corpo ed era entrata ingià in condizioni gravissime. Si è spenta per le ferite riportate nella spaventosa esplosione a Breda di ...Su indicazione dell'Assessorato regionale alla Sanità, l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha inviato una circolare ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per autorizzare la ricon ...Su indicazione dell’Assessorato regionale alla Sanità, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha inviato una circolare ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per autorizzare la ricon ...