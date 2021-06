Denise Pipitone, Jessica conosceva Denise. Testimone chiave svela la verità (Di venerdì 25 giugno 2021) Un altro Testimone chiave nel caso di Denise Pipitone trovato dalle inviate de La Vita in Diretta ha svelato un’altra verità su Jessica Pulizzi. Ecco che cosa ha detto. Ancora… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 giugno 2021) Un altronel caso ditrovato dalle inviate de La Vita in Diretta hato un’altrasuPulizzi. Ecco che cosa ha detto. Ancora… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - MLFranciolini : Denise Pipitone, il testimone: 'So chi prese Denise' - La Vita in dirett... - rubrovit : @RadioSavana Queste scene non vengono trasmesse in tv Parliamo sempre della povera ragazza ammazzata. Del bambino c… - infoitcultura : Denise Pipitone, verso nuova pista?/ “Ispezioni in hotel dove lavorava Anna Corona” - Quinta00876879 : RT @vitaindiretta: ++#DenisePipitone, il testimone: 'So chi prese Denise'++ ?? -