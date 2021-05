WhatsApp | utenti più sicuri con l’ultimo aggiornamento | cosa cambia

(Di lunedì 24 maggio 2021) Spunta suun nuovoche migliora la sicurezza degli. Con la nuova crittografia non cisarà più alcun problema nel backup. Nuova feature in arrivo per l’applicazione di messaggistica (via Screenshot)Sono giorni di grande novità per, che dopo i termini di servizio lancia un nuovo. Infatti con l’update dell’applicazione, gli sviluppatori stanno provando ad implementare la crittografia end-to-end per i backup delle chat, che verrà usata su Google Drive. Questa crittografia permette di aggiungere un livello superiore di sicurezza, rispetto alle attuali chat. POTREBBE INTERESSARTI >>> Apple contro Samsung, chi vince la sfida di gradimento dei consumatori A breve l’applicazione permetterà aglidi utilizzare una password per ...

Dopo l'annuncio della variazione della policy privacy disempre piùscelgono Signal come app di messaggistica. Tra le funzioni interessanti che questa app offre c'è anche quella chiamata Messaggi a scomparsa : la possibilità di inviare ...... per poi riaprire alle 8, e il 20A che iniziava ad accogliere i primi. Code contenute, zero ... Condividi redazione 23 minuti fa 19 3 minuti di lettura Facebook TwitterTelegram Share via ...Secondo quando appurato da canali non ufficiali (i leakers), sembra che WhatsApp, presto utilizzabile anche per l'autenticazione a 2 fattori di Instagram, sia al lavoro per semplificare la verifica de ...Instagram lavora a una nuova funzionalità per scegliere se desideri ricevere i codici 2FA tramite WhatsApp Messenger o WhatsApp Business ...