Rula Jebreal fa l’eroina: «Ho il dovere morale di liberare chi è discriminato. E in Italia…» (Di lunedì 24 maggio 2021) Le donne prima di tutto. Meglio se progressiste. Perché sul fronte avversario è un manipolo di razzisti e sessisti. Rula Jebreal torna all’attacco. Con il solito copione. Sotto i riflettori per il no al Propaganda live, torna a spiegare il gran rifiuto. E a pontificare. “Quando ho visto sette invitati e una donna, ho detto che lo consideravo inaccettabile. Ho voluto mandare un messaggio forte. Non solo a Propaganda Live, ma a tutti i programmi tv”. Insomma la pasionaria del femminismo sul piccolo schermo, invoca le quote rosa. Jebreal: le donne sono invitate in tv perché sono belle “È un problema inquietante. Che viene normalizzato e ignorato“, dice la giornalista palestinese alla Stampa. Secondo cui le donne sono invitate in tv anche per bella presenza. “Lo capisci quando fanno interventi da 30 secondi. E poi restano ad ascoltare una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 maggio 2021) Le donne prima di tutto. Meglio se progressiste. Perché sul fronte avversario è un manipolo di razzisti e sessisti.torna all’attacco. Con il solito copione. Sotto i riflettori per il no al Propaganda live, torna a spiegare il gran rifiuto. E a pontificare. “Quando ho visto sette invitati e una donna, ho detto che lo consideravo inaccettabile. Ho voluto mandare un messaggio forte. Non solo a Propaganda Live, ma a tutti i programmi tv”. Insomma la pasionaria del femminismo sul piccolo schermo, invoca le quote rosa.: le donne sono invitate in tv perché sono belle “È un problema inquietante. Che viene normalizzato e ignorato“, dice la giornalista palestinese alla Stampa. Secondo cui le donne sono invitate in tv anche per bella presenza. “Lo capisci quando fanno interventi da 30 secondi. E poi restano ad ascoltare una ...

