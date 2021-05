Le due sinistre a confronto (Di lunedì 24 maggio 2021) Durante un incontro organizzato dall’Express, il filosofo Michel Onfray e l’ex primo ministro Manuel Valls hanno dibattuto sulla Francia, la sinistra e le civiltà. Alcuni anni fa, avevano battibeccato attraverso i media: “Onfray sta perdendo il senso dell’orientamento”, “Valls è un cretino”… Uno scontro rivelatore sia delle fratture ideologiche all’interno della gauche sia del livello qualitativo del dibattito nell’epoca dei “clashes”. Coincidenza editoriale, Valls e Onfray pubblicano entrambi dei libri sulla Francia. Con “Pas une goutte de sang français” (Grasset), l’ex premier racconta in un testo molto personale il suo percorso di figlio di immigrati diventato cantore della sinistra repubblicana e in seguito “uno degli uomini più odiati della sua epoca”. E’ la sua “lettera alla Francia” dopo l’esilio in Catalogna. Ne “L’Art d’être français” (Bouqins), l’intellettuale normanno scrive ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 maggio 2021) Durante un incontro organizzato dall’Express, il filosofo Michel Onfray e l’ex primo ministro Manuel Valls hanno dibattuto sulla Francia, la sinistra e le civiltà. Alcuni anni fa, avevano battibeccato attraverso i media: “Onfray sta perdendo il senso dell’orientamento”, “Valls è un cretino”… Uno scontro rivelatore sia delle fratture ideologiche all’interno della gauche sia del livello qualitativo del dibattito nell’epoca dei “clashes”. Coincidenza editoriale, Valls e Onfray pubblicano entrambi dei libri sulla Francia. Con “Pas une goutte de sang français” (Grasset), l’ex premier racconta in un testo molto personale il suo percorso di figlio di immigrati diventato cantore della sinistra repubblicana e in seguito “uno degli uomini più odiati della sua epoca”. E’ la sua “lettera alla Francia” dopo l’esilio in Catalogna. Ne “L’Art d’être français” (Bouqins), l’intellettuale normanno scrive ...

Advertising

Cliath5 : @Alex_Piace @serinho2013 C'h apure due braccia sinistre ???? - bobocraxi : @Luisa98202821 @SecolodItalia1 Sempre esistite due sinistre. E sulla Giustizia Berlinguer non fu mai manettaro come questi altri. - fabel9_fabrizio : RT @GeomLomasto: @lilly0971 Sapessi che ho Ramazzato io negli ultimi due giorni per aver scritto che scuola e media sono pessimi perché in… - GeomLomasto : @lilly0971 Sapessi che ho Ramazzato io negli ultimi due giorni per aver scritto che scuola e media sono pessimi per… - magicyan1 : @meryanne61 @fiftycb Mia figlia va in giro con due pantofole sinistre, il mio ultimo paio di infradito è durato due… -

Ultime Notizie dalla rete : due sinistre Bologna, inchiesta sulla sinistra: alla ricerca della parola perduta A due passi dal Crescentone c'è Palazzo d'Accursio dove Virginio Merola rimarrà fino a ottobre. Che ... Se uno ci passa una giornata trova l'intero arco storico e generazionale delle tante sinistre e in ...

In Cile la disfatta della destra. E ora una Carta per scrivere il futuro ... i dati di scarsa partecipazione (42,5%) preoccupavano, e molto, le sinistre convinte che solo una ... Nessun sindaco negli ultimi 24 anni a Santiago è riuscito a farsi eleggere per due volte, la ...

Bologna, inchiesta sulla sinistra: alla ricerca della parola perduta Corriere della Sera Le due sinistre a confronto Michel Onfray e Manuel Valls dialogano sulla democrazia, lo choc di civiltà, l’antirazzismo. Molte divisioni, tanti punti in comune ...

Atalanta-Milan 0-2: due goal su rigore di Kessie e il Milan torna in Champions terminando 2° Il Milan batte la squadra più in forma del campionato, che non perdeva in campionato da inizio Marzo, grazie a un doppio rigore di Kessie e si aggiudica la seconda piazza, oltre al pass Champions.

passi dal Crescentone c'è Palazzo d'Accursio dove Virginio Merola rimarrà fino a ottobre. Che ... Se uno ci passa una giornata trova l'intero arco storico e generazionale delle tantee in ...... i dati di scarsa partecipazione (42,5%) preoccupavano, e molto, leconvinte che solo una ... Nessun sindaco negli ultimi 24 anni a Santiago è riuscito a farsi eleggere pervolte, la ...Michel Onfray e Manuel Valls dialogano sulla democrazia, lo choc di civiltà, l’antirazzismo. Molte divisioni, tanti punti in comune ...Il Milan batte la squadra più in forma del campionato, che non perdeva in campionato da inizio Marzo, grazie a un doppio rigore di Kessie e si aggiudica la seconda piazza, oltre al pass Champions.