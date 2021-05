La funivia della morte ha mietuto 14 vittime. Una tragedia immane e inattesa per l’Italia intera. (Di lunedì 24 maggio 2021) Medici e Infermieri, assieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, hanno tentato di salvare le loro vite, ma in 14 non ce l’hanno fatta. Sono le vittime della funivia del Mottarone a Stresa. E’ salito a 14 il bilancio delle vittime dell’incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa. Tra i morti anche stranieri. E’ morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell’incidente: a riferirlo sono fonti mediche dell’ospedale. Era stato intubato in Rianimazione. In ospedale, ferito, un altro bambino. I due erano stati portati, in codice rosso, a bordo di due eliambulanze all’ospedale. Sul luogo dell’incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Lo riferisce l’Ansa. La ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Medici e Infermieri, assieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, hanno tentato di salvare le loro vite, ma in 14 non ce l’hanno fatta. Sono ledel Mottarone a Stresa. E’ salito a 14 il bilancio delledell’incidente alladel Mottarone, a Stresa. Tra i morti anche stranieri. E’ morto uno dei bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell’incidente: a riferirlo sono fonti mediche dell’ospedale. Era stato intubato in Rianimazione. In ospedale, ferito, un altro bambino. I due erano stati portati, in codice rosso, a bordo di due eliambulanze all’ospedale. Sul luogo dell’incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Lo riferisce l’Ansa. La ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - ErwinBertrand : RT @planetpaul65: #Verbania ecco la cabina della funivia Stresa-Mottarone sul lago Maggiore caduta poco prima delle 13, bilancio parziale 9… - finessuhhh : Ho scoperto poco fa che una dei morti della funivia lavorava con me 4 anni fa da kiko e sono sconvolta -