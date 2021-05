Funerali vietati per l'ex sindaco che scriveva a Matteo Messina Denaro (Di lunedì 24 maggio 2021) AGI - Il questore di Trapani ha vietato la celebrazione del funerale di Antonio Vaccarino, l'ex sindaco di Castelvetrano morto il 19 maggio in seguito a una operazione cardiaca post Covid. Il provvedimento, emesso dal questore Salvatore La Rosa, è stato impugnato dai legali di Vaccarino, che hanno presentato al prefetto di Trapani una richiesta di annullamento in autotutela. L'ex sindaco Vaccarino è noto per aver collaborato con i Servizi segreti del Sisde, intrattenendo una corrispondenza segreta tra il 2004 e il 2007 con il latitante Matteo Messina Denaro, svelata all'indomani dell'arresto di Bernardo Provenzano. La salma di Vaccarino, morto a 76 anni per arresto cardiaco all'ospedale di Catanzaro, è stata sottoposta ad autopsia per il successivo trasferimento a Castelvetrano. La decisione del ... Leggi su agi (Di lunedì 24 maggio 2021) AGI - Il questore di Trapani ha vietato la celebrazione del funerale di Antonio Vaccarino, l'exdi Castelvetrano morto il 19 maggio in seguito a una operazione cardiaca post Covid. Il provvedimento, emesso dal questore Salvatore La Rosa, è stato impugnato dai legali di Vaccarino, che hanno presentato al prefetto di Trapani una richiesta di annullamento in autotutela. L'exVaccarino è noto per aver collaborato con i Servizi segreti del Sisde, intrattenendo una corrispondenza segreta tra il 2004 e il 2007 con il latitante, svelata all'indomani dell'arresto di Bernardo Provenzano. La salma di Vaccarino, morto a 76 anni per arresto cardiaco all'ospedale di Catanzaro, è stata sottoposta ad autopsia per il successivo trasferimento a Castelvetrano. La decisione del ...

