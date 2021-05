Fondi Feasr, con il nuovo riparto la Campania perde 153 mln in 2 anni. Caputo: A rischio l’economi del Sud (Di lunedì 24 maggio 2021) di Nicola Rivieccio La Campania e le altre Regioni del Mezzogiorno, insieme all’Umbria, ribadiscono al Governo la loro ferma contrarietà alle ipotesi di riparto delle risorse Feasr per il biennio di transizione 2021-2022, ingiustificate, nonché ulteriormente penalizzanti nei confronti del comparto agricolo, (la Campania perderebbe oltre 153 milioni di spesa pubblica in due anni) con impatti preoccupanti sulla tenuta economico-sociale dei territori. “Il Governo decida secondo equità, evitando nuovi scippi che sarebbero deleteri per l’avvenire del motore agricolo dell’Italia”, dichiara l’assessore regionale della Campania Nicola Caputo con gli assessori regionali all’Agricoltura di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Umbria (rispettivamente ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 maggio 2021) di Nicola Rivieccio Lae le altre Regioni del Mezzogiorno, insieme all’Umbria, ribadiscono al Governo la loro ferma contrarietà alle ipotesi didelle risorseper il biennio di transizione 2021-2022, ingiustificate, nonché ulteriormente penalizzanti nei confronti del comparto agricolo, (larebbe oltre 153 milioni di spesa pubblica in due) con impatti preoccupanti sulla tenuta economico-sociale dei territori. “Il Governo decida secondo equità, evitando nuovi scippi che sarebbero deleteri per l’avvenire del motore agricolo dell’Italia”, dichiara l’assessore regionale dellaNicolacon gli assessori regionali all’Agricoltura di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Umbria (rispettivamente ...

zazoomblog : Fondi Feasr con il nuovo riparto la Campania perde 153 mln in 2 anni. Caputo: A rischio l’economi del Sud - #Fondi… - TerniLife : Agricoltura, la Regione Umbria e le regioni del sud chiamano in causa il Governo su riparto fondi feasr: -… - CuoreEconomico : Sono 6 gli Assessori che richiedono di non mutare in corso d’opera le regole di riparto dei fondi europei per le po… - ESG89_Group : Sono 6 gli Assessori che richiedono di non mutare in corso d’opera le regole di riparto dei fondi europei per le po… - Trmtv : Agricoltura Puglia, ripartizione fondi FEASR -