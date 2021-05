Covid | l’immunologo Le Foche | “Ad agosto via le mascherine L’epidemia? Nel 2022 potrebbe essere dimenticata”

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 maggio 2021)Le: “Adliberi dalle” “Se tutto procede così, adsaremo liberi dalle”: lo afferma Francesco Le, immunologo clinico del policlinico Umberto I, parlando deldiin Italia. Intervistato da Il Corriere della Sera, l’esperto prima di analizzare l’andamento epidemiologico sottolinea che: “La notizia fantastica dell’Italia che torna tutta in giallo è offuscata dalla disgrazia della funivia precipitata a Stresa. Non possiamo non collegare i due momenti”. Secondo Lela discesa dei nuovi casi “è il risultato di un piano di riaperture progressive accompagnato dal deciso potenziamento delle vaccinazioni. Credo che sulla base ...