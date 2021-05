Strage Capaci, Bianchi “Ripartire dai ragazzi” (Di domenica 23 maggio 2021) “Legalità vuol dire rispetto, amore per gli altri e per il nostro paese: questo è il significato della giornata di oggi”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, presente all’inizio delle commemorazioni per la Strage di Capaci, nella quale furono uccisi dalla mafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. mra/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) “Legalità vuol dire rispetto, amore per gli altri e per il nostro paese: questo è il significato della giornata di oggi”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione Patrizio, presente all’inizio delle commemorazioni per ladi, nella quale furono uccisi dalla mafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. mra/sat/red su Il Corriere della Città.

