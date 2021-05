Nicola | «Salvezza non scontata Futuro? Ho già tutto chiaro in testa»

(Di domenica 23 maggio 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il pareggio contro il Benevento: le sue parole Davide, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il pareggio contro il Benevento. Le sue parole. MATCH – «I ragazzi sono stati bravi, abbiamo provato a vincere fino alla fine sfiorando il secondo gol in più occasioni. Sono riusciti a fare una partita propositiva cercando di portare via il miglior risultato possibile. Chiudiamo la stagione con una rimonta importante, avendo rimontato tanti punti sulle dirette concorrenti e avendo fatto anche più punti di molte squadre che ci hanno preceduto in classifica».– «Da parte mia il gran lavoro svolto da me,il mio staff e dai ragazzi deve lasciare soddisfatti perché è stato raggiunto qualcosa di ...

Advertising

GranataAndy : Torino, Nicola: 'Guai a pensare che la salvezza fosse scontata'... - sportli26181512 : Torino, incontro segreto con un allenatore: Nonostante la salvezza conquistata, la permanenza di Davide Nicola sull… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: La Stampa: “Nicola, orgoglio oltre la salvezza: «Ho dimostrato di essere da Toro»” - gazzettaGranata : La Stampa: “Nicola, orgoglio oltre la salvezza: «Ho dimostrato di essere da Toro»” #TorinoFC #FVCG #SFT - CorriereTorino : Toro-Benevento, Nicola: «Salvezza non era scontata, ora chiudiamo in bellezza» -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Salvezza

Corriere della Sera

...ha saputo invertire la tendenza di un Torino che con Marco Giampaolo non riusciva a viaggiare e, nonostante due sconfitte con 11 gol subiti in due giornate, si è preso lacon il ...... con il Benevento che saluta la categoria con la trasferta di Torino contro la compagine allenata da. Poteva essere uno spareggio tesissimo in chiave, ma il pareggio rimediato dai ...Dopo le contestazioni contro Cairo nel pre-partita, un pareggio senza troppe emozioni. Quale sarà il futuro di Nicola?Tello risponde a Bremer: il Torino pareggia col Benevento e conclude la stagione al 17° posto in classifica con 37 punti ...