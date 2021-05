Matteo Salvini: «Tassiamo i colossi, Draghi mi ha conquistato» (Di domenica 23 maggio 2021) Una dote ai diciottenni revisionando e aumentando la tassa di successione sui grandi patrimoni (oltre un milione di euro). È più o meno questa la proposta di Enrico Letta, segretario del Pd, che a Matteo Salvini non piace. Il leader della Lega ha affrontato la questione in una lunga intervista rilasciata a La Stampa (edizione del 23 maggio) toccano diversi temi. Matteo Salvini preferirebbe tassare i colossi Salvini aveva già ringraziato Mario Draghi per aver detto che questo non era il mondo di chiedere i soldi agli italiani, ma di darli. Una necessità derivante da contingenze strettamente legate alla crisi economica in atto. «Sostenere i giovani - ha chiarito il leader del Carroccio - è importante e di sicuro parleremo ancora a lungo di come proteggerli, ma se ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 23 maggio 2021) Una dote ai diciottenni revisionando e aumentando la tassa di successione sui grandi patrimoni (oltre un milione di euro). È più o meno questa la proposta di Enrico Letta, segretario del Pd, che anon piace. Il leader della Lega ha affrontato la questione in una lunga intervista rilasciata a La Stampa (edizione del 23 maggio) toccano diversi temi.preferirebbe tassare iaveva già ringraziato Marioper aver detto che questo non era il mondo di chiedere i soldi agli italiani, ma di darli. Una necessità derivante da contingenze strettamente legate alla crisi economica in atto. «Sostenere i giovani - ha chiarito il leader del Carroccio - è importante e di sicuro parleremo ancora a lungo di come proteggerli, ma se ...

