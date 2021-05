Manager farmaceutico arrestato per violenza sessuale: altre 3 ragazze denunciano di essere state sue vittime (Di domenica 23 maggio 2021) Antonio Di Fazio è il Manager farmaceutico denunciato per aver drogato, violentato e fotografato gli abusi ai danni di una studentessa 21enne. La giovane, che ha incontrato il Manager per un colloquio, non sarebbe l’unica vittima: dopo l’appello delle forze dell’ordine alle altre potenziali vittime di farsi avanti, sarebbero almeno altre 3 le ragazze che sarebbero pronte a denunciare l’uomo. Manager farmaceutico “Barbablù”: altre 3 vittime Il Manager farmaceutico Antonio Di Fazio, soprannominato “novello Barbablù” dalla gip di Milano Chiara Valori, come riporta Il Fatto Quotidiano, avrebbe avuto altre vittime oltre alla ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) Antonio Di Fazio è ildenunciato per aver drogato, violentato e fotografato gli abusi ai danni di una studentessa 21enne. La giovane, che ha incontrato ilper un colloquio, non sarebbe l’unica vittima: dopo l’appello delle forze dell’ordine allepotenzialidi farsi avanti, sarebbero almeno3 leche sarebbero pronte a denunciare l’uomo.“Barbablù”:IlAntonio Di Fazio, soprannominato “novello Barbablù” dalla gip di Milano Chiara Valori, come riporta Il Fatto Quotidiano, avrebbe avutooltre alla ...

GianvitoPuglies : Altri caci di violenza per il manager farmaceutico | La Voce News - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: Le giovani sarebbero alcune di quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo cellulare, ora sotto sequestro, e saran… - RaiNews : Le giovani sarebbero alcune di quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo cellulare, ora sotto sequest… - AMedaglini : RT @mante: Il manager farmaceutico arrestato per stupro è già stato crocifisso in sala mensa dai media famelici in tutte le maniere possibi… - mante : Il manager farmaceutico arrestato per stupro è già stato crocifisso in sala mensa dai media famelici in tutte le ma… -