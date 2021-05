LIVE Brindisi-Virtus Bologna 16-17, Serie A basket in DIRETTA: +1 Segafredo al termine del primo quarto (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo quarto! 16-17 SCHIACCIATA di Willis, su assist di Bostic. 1’08” al termine del primo quarto, la Virtus ha esaurito il bonus, tre falli per Brindisi. 14-17 ANCORA TEODOSIC DA TRE! Il serbo è partito con le marce alte. 14-14 BOSTIC DALL’ANGOLO! Nuova parità, 1’23” da giocare. 11-14 TRIPLA di Teodosic. 11-11 Taglio di Thompson che si appoggia al tabellone dopo aver ricevuto dal pitturato dalla rimessa. 9-11 Dentro il libero aggiuntivo, 2’23” sul cronometro. 8-11 WILLIS! Canestro con il fallo subito da Ricci, potenziale gioco da tre. 6-11 Perkins risponde subito dall’altra parte. 4-11 Piazzato di Pajola. 4-9 1/2 per l’ex Brescia, 5’02” per chiudere il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL! 16-17 SCHIACCIATA di Willis, su assist di Bostic. 1’08” aldel, laha esaurito il bonus, tre falli per. 14-17 ANCORA TEODOSIC DA TRE! Il serbo è partito con le marce alte. 14-14 BOSTIC DALL’ANGOLO! Nuova parità, 1’23” da giocare. 11-14 TRIPLA di Teodosic. 11-11 Taglio di Thompson che si appoggia al tabellone dopo aver ricevuto dal pitturato dalla rimessa. 9-11 Dentro il libero aggiuntivo, 2’23” sul cronometro. 8-11 WILLIS! Canestro con il fallo subito da Ricci, potenziale gioco da tre. 6-11 Perkins risponde subito dall’altra parte. 4-11 Piazzato di Pajola. 4-9 1/2 per l’ex Brescia, 5’02” per chiudere il...

sportface2016 : #LBAPlayoff LIVE - Brindisi e Virtus Bologna si sfidano in gara-1 della serie di semifinale: segui gli aggiornam… - FrancescoLivo_ : ??IL PALLONE GONFIATO LIVE, dalle 20:15 su @telesanterno e pagina FB @Pall_Gonfiato Tutto in una notte. Il… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: gara-1 semifinale playoff in tempo reale - #Brindisi-Virtu… - EmmeKaa29 : RT @cooperazione_it: MEET THE MEETING. ?? Sabato 15 maggio ? 18.30 live il lancio del @MeetingRimini su ?? - zazoomblog : LIVE – Trieste-Brindisi 55-58 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Brindisi #55-58… -