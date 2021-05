Letta insiste sulla dote ai 18enni: "Deve entrare nella riforma fiscale" (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Enrico Letta insiste sulla dote per i 18enni da finanziare con il prelievo sulle tasse di successioni superiori a 5 milioni."Questo intervento - ha detto il segretario del Pd a 'Che Tempo che Fa' - Deve entrare in una riforma fiscale più complessiva, di questo abbiamo parlato con Draghi. Noi ci siamo, vogliamo farla, ma dentro a questo mi è sembrato importante dare un segnale". Presentando il suo libro Letta ha spiegato che è dedicato ai giovani incontrati negli ultimi sei anni. "Ho iniziato con la frase che mi hanno ripetuto: mi dia una ragione per tornare in Italia. Allora mi sono detto che così non va bene, mi sono detto che il nostro Paese Deve tornare attrattivo per i giovani, ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Enricoper ida finanziare con il prelievo sulle tasse di successioni superiori a 5 milioni."Questo intervento - ha detto il segretario del Pd a 'Che Tempo che Fa' -in unapiù complessiva, di questo abbiamo parlato con Draghi. Noi ci siamo, vogliamo farla, ma dentro a questo mi è sembrato importante dare un segnale". Presentando il suo libroha spiegato che è dedicato ai giovani incontrati negli ultimi sei anni. "Ho iniziato con la frase che mi hanno ripetuto: mi dia una ragione per tornare in Italia. Allora mi sono detto che così non va bene, mi sono detto che il nostro Paesetornare attrattivo per i giovani, ...

