Inter | Zhang | «Scudetto? Ho capito che avremmo vinto dal primo allenamento»

(Di domenica 23 maggio 2021) Il presidente dell’, Steven, ha parlato dopo la premiazione: ecco le sue dichiarazioni sulla vittoria del trofeo Stevenha parlato ai microfoni di DAZN: le sue parole sullo– «È un momento speciale, emozionante. Per tutto quello che abbiamo vissuto in questi 5 anni ed è bellissimo poter condividere con i tifosi tutto quello che abbiamo vissuto». VITTORIA – «Io l’hodal. Poi c’è stata la partita contro la Juventus e lì ho visto una squadra cresciuta e che poteva arrivare alla vittoria». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

...riservata al pullman dell', e continuata durante e dopo il match con l'Udinese. Da domani si affronteranno i problemi legati al futuro, ci saranno gli incontri di Conte e Marotta cone si ...Un contatto fra Zeegelaar e Hakimi procura però il penalty all', realizzato da Lautaro, ... Da domani si penserà ai piani futuri con l'attesissimo vertice fra il presidentee Antonio Conte. ...VIDEO - L'Inter vince lo Scudetto e la squadra alza il trofeo in campo dopo il 5-1 all'Udinese: Handanovic solleva la coppa ...E’ qui la festa, in una San Siro popolata da 1000 anime eppure calda come se ci fosse il pienone. Una festa iniziata prima della gara, con la festosa accoglienza riservata al pullman dell’Inter, e con ...