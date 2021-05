Ercolano, sub disperso in mare: ritrovato il cadavere (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo meno di 24 ore, sono terminate le ricerche del sub, da ieri, disperso nelle acque antistanti l’approdo Borbonico, in località Favorita del Comune di Ercolano. Alle ore 14.00 circa, è stato, infatti, rinvenuto il corpo, purtroppo senza vita, di F.C. di anni 53, dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo meno di 24 ore, sono terminate le ricerche del sub, da ieri,nelle acque antistanti l’approdo Borbonico, in località Favorita del Comune di. Alle ore 14.00 circa, è stato, infatti, rinvenuto il corpo, purtroppo senza vita, di F.C. di anni 53, dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Piergiulio58 : Ercolano, sub disperso in mare: ritrovato il cadavere. - diVirgilioA : RT @rep_napoli: Ercolano, sub disperso in mare: ritrovato il cadavere [aggiornamento delle 17:25] - rep_napoli : Ercolano, sub disperso in mare: ritrovato il cadavere [aggiornamento delle 17:25] - NapoliToday : #Cronaca Tragedia in mare, il sub disperso non ce l'ha fatta: ritrovato senza vita - anteprima24 : ** #Sub disperso ieri nel Napoletano, trovato il corpo senza vita ** -