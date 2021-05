Dramma in Piemonte, cade una cabina della funivia: 12 morti, due bambini gravi (Di domenica 23 maggio 2021) Sale a 12 il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto sulla funivia del Mottarone dove una cabina si è improvvisamente staccata causando vittime. Il grave incidente è avvenuto sul Mottarone, nella zona di Stresa, in provincia di Verbania. Secondo le prime informazioni sarebbero 12 le vittime. Tre i feriti. Due bambini, a quanto si apprende da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 23 maggio 2021) Sale a 12 il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto sulladel Mottarone dove unasi è improvvisamente staccata causando vittime. Il grave incidente è avvenuto sul Mottarone, nella zona di Stresa, in provincia di Verbania. Secondo le prime informazioni sarebbero 12 le vittime. Tre i feriti. Due, a quanto si apprende da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

