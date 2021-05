DIRETTA Giro d’Italia 2021, Grado-Gorizia LIVE: dieci chilometri alla meta, Riesebeek e Campenaerts soli in testa (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NUOVA CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 17.11 Dietro Quinten Hermans sta accelerando ancora. 17.10 Riesebeek prova ad allunga, ma Campenaerts non molla. 17.09 C’è ancora uno strappo prima del traguardo. 17.08 5 chilometri al traguardo, 15? sui battistrada per gli inseguitori. 17.07 Il gruppo maglia rosa, intanto, è sul GPM e, ovviamente, non sta andando forte. 17.05 C’è poco accordo tra i battistrada, dietro sono di nuovo tutti insieme e recuperano. 17.04 Nuovo allungo di Hermans e Arndt dietro. 17.03 Riesebeek ha ripreso la ruota di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA GENERALE: BUCHMANN RITIRATO, SESTO CICCONE VIDEO-MAXI-CADUTA, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN 17.11 Dietro Quinten Hermans sta accelerando ancora. 17.10prova ad allunga, manon molla. 17.09 C’è ancora uno strappo prima del traguardo. 17.08 5al traguardo, 15? sui battistrada per gli inseguitori. 17.07 Il gruppo maglia rosa, intanto, è sul GPM e, ovviamente, non sta andando forte. 17.05 C’è poco accordo tra i battistrada, dietro sono di nuovo tutti insieme e recuperano. 17.04 Nuovo allungo di Hermans e Arndt dietro. 17.03ha ripreso la ruota di ...

