Allarme per i minori scomparsi: 7.672 nel 2020, quasi uno ogni ora (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - In Italia l'anno scorso sono scomparsi 21 minori al giorno, quasi uno ogni ora: poco meno della metà sono stati ritrovati, ma all'appello ne mancano sempre tanti, troppi, soprattutto tra gli stranieri che arrivano soli con i ‘viaggi della speranza'. Alla vigilia della “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, fissata per martedì, il commissario straordinario del governo per le persone scomparse, Silvana Riccio, fa il punto con l'AGI su un fenomeno che, sebbene in calo, resta allarmante. “Nel 2020 – premette il prefetto Riccio – i minori scomparsi nel nostro Paese sono stati 7.672, dei quali 5.511 stranieri, il 71,8%. Quelli ritrovati sono stati 3.332, il 43,3%: dati che, letti nella prospettiva corretta, appaiono preoccupanti ma meno ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - In Italia l'anno scorso sono21al giorno,unoora: poco meno della metà sono stati ritrovati, ma all'appello ne mancano sempre tanti, troppi, soprattutto tra gli stranieri che arrivano soli con i ‘viaggi della speranza'. Alla vigilia della “Giornata internazionale dei bambini”, fissata per martedì, il commissario straordinario del governo per le persone scomparse, Silvana Riccio, fa il punto con l'AGI su un fenomeno che, sebbene in calo, resta allarmante. “Nel– premette il prefetto Riccio – inel nostro Paese sono stati 7.672, dei quali 5.511 stranieri, il 71,8%. Quelli ritrovati sono stati 3.332, il 43,3%: dati che, letti nella prospettiva corretta, appaiono preoccupanti ma meno ...

