Vittime di 7 attentati di ' ndrangheta | il Comune di R Calabria li mette in mora

Leggi su agi

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo una lunga sequela di episodi di violenza e atti intimidatori, tra lettere minatorie, furti, incendi, bombe e perfino un tentato omicidio a colpi d'arma da fuoco, i coniugi Tiberio Bentivoglio e Vincenza Falsone,della criminalità organizzata, chiedono aiuto allo Stato. I due, titolari della “Sanitaria S'Elia”, ubicata in un bene confiscato sul lungomare di Reggio, hanno ricevuto daldi Reggiouna lettera di messa incon intimazione a pagare gli affitti arretrati, tremila euro al mese per gli ultimi cinque anni. Soldi che non possiedono, a causa dei debiti contratti per far fronte ai danni causati dai numerosisubiti e ai ritardi burocratici nell'ottenere i risarcimenti dovuti alledella criminalità ...